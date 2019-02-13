Antalya'nın tarihi Balbey Mahallesi için acele kamulaştırma kararı

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki Balbey Mahallesi'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan 712 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla acil kamulaştırılmasına karar verildi. Tarihi dokulara sahip Balbey Mahallesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi daha önce iki adayı kapsayan, büyük oranda maliklerle uzlaşma sağlanan "1. etap kentsel dönüşüm yenileme planlarını" daha önce tamamlanmış ve proje kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Balbey Mahallesinin acele kamulaştırması için çıkartılan kararnamede "Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde 23 Mart 2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamında bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafından konuyla yapılan açıklamada, özellikle 10 metrekareden küçük hak sahipliklerinin projenin uygulanabilmesini olanaksız kıldığı öne sürülerek “Cumhurbaşkanlığından alınan kamulaştırma kararı bu tür çözümsüzlükleri ortadan kaldırırken, projeyi sabırsızlıkla bekleyen onlarca hak sahiplerinin haklarının korumasını sağlayacaktır. Ayrıca şu ana kadar hiçbir kamulaştırma işlemi yapılmadığı gibi herhangi bir kamulaştırma işlemine de başlanmamıştır” denildi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın, karara itiraz ederek şunları söyledi:

“Kararnamedeki yanlışlık Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında bölgede 3-5 m2 lik çok fazla hisse bulunuyor. Bunların maliklerinin bir çoğu ortada yok ya da tespit edilemiyor. Dolayısıyla bunlar burayla ilgili yapılacak çalışmaları kilitliyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınan istimlak kararında, ‘ihtiyaç halinde’ ibaresi yer alması gerekirken ‘tüm parseller’ diye yazılmış.”

Antalya Büyükşehir Belediyesinde Balbey Mahallesi'nin acil kamulaştırma maddesininde görüşüleceği şubat ayı meclis toplantısına dinleyici olarak katılan bir grup hak sahibi, acele kamulaştırma kararı ile mağdur olacaklarını ve kendilerinin topraklarını istediklerini belittiler. Konuşma yapıldığı sırada gelen güvenlik görevlilerine, halk olarak belediye toplantısına katıldıklarını ve tapulu yerlerini istediklerini söyleyerek toplantıdan ayrıldılar.

Tapu ve hak sahipleri bu kararı mahkemeye taşıyacaklarını bildirdiler.

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