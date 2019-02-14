14 Şubat 2019 18:33
Son Güncellenme Tarihi: 14 Şubat 2019 19:28

Tepkiler üzerine peri bacalarının yanındaki otel inşaatı yıkılıyor

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'da peri bacalarının yanına otel inşa edilmesi tepki çekti. Tepkiler sonrası inşaat yıkılıyor.

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Tepkiler üzerine peri bacalarının yanındaki otel inşaatı yıkılıyor

Fotoğraf: Tezcan Candan/Twitter

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    Türkiye’nin önemli turistik merkezlerinden Nevşehir’in Göreme ilçesindeki Kapadokya peri bacalarının yanında başlatılan otel inşaatı tepki çekti. Göreme’nin AKP’li Belediye Başkanı Nuri Cingil, “İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır” dedi.  Ancak tepkiler büyüyünce 13 Şubat günü Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'deki otel inşaatının durdurulduğu bildirdi. 14 Şubat'ta da inşaatın yıkımına başlandı. 

    BELEDİYE BAŞKANI CİNGİL: RUHSAT VERİLMİŞTİR

    Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya’da, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peri bacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce başlanan otel inşaatının 5 ayda tamamlanması hedefleniyordu.

    Yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyleyerek “Göreme’mizdeki bu yapılaşma yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyemiz tarafından incelenmiş, aynı zamanda ruhsatı verilmiştir. Yalnız bu noktada hem ulusal hem de yerelde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sanki bölgede kaçak yapılaşma varmışçasına insanlara suçlama, çamur atma gibi yapılan şeyler doğru değil. Bu yapılan yer imar planı içinde yer alıyor. Belediyemiz mimar ve mühendisleri tarafından projeler incelenerek, kurumların görüşleriyle birlikte sonuçta alınan yapı ruhsatıyla birlikte inşaat başlamıştır.”

    Göreme’de kentsel sit alanı içinde kaçak yapılaşmaya izin vermediklerini ifade eden Cingil, “Eğer yapanlar da varsa kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli kurumlar yasal çerçevede gerekli işlemleri yaparlar. Şu anda konu olan yerle ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma yok” diye konuştu.

    OTELİN SAHİBİ: GEREKLİ EVRAKLARI TAMAMLADIK

    İnşası süren otelin sahibi M.K. otelin bodrum ve zemin kat üzerine 1 kat çıkılarak yapıldığını söyledi. M.K., “Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi’nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok” dedi.

    “DÜNYA MİRASINA İHANET”

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan, “UNESCO Dünya Mirası Göreme’de ihanet devam ediyor. İhaneti durduracak devlet nerede? Yöneticiler uyuyor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

    İNŞAAT DURDURULDU

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca 13 Şubat'ta Göreme'deki otel inşaatının durdurulduğu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair basında yer alan haberler hatırlatıldı.

    Konunun Bakanlık tarafından incelendiği belirtilen açıklamada "Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur." denildi.

    BAKANLIKTAN YIKIM AÇIKLAMASI

    Bakanlıktan 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada ise inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığı duyuruldu. Söz konusu inşaatın durdurulduğunun dün kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun eşsiz zenginliklerini korumak için gösterdiği derin hassasiyet ve tavizsiz tutum, Bakanlığımız tarafından sarsılmaz bir ilke olarak kabul edilmektedir. Bakanlığımızın, peribacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."

    İNŞAATIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

    Fotoğraf: DHA

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş bölgeye gelerek inşatta inceleme yaptı. Vali Aktaş'ın incelemelerinden sonra Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yıkımı başlattı.

    Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkım çalışmasında ilk gün inşaatın bir bölümü yıkıldı. 2 binadan oluşan inşaatta yıkım çalışması devam edecek.

    Yıkım çalışmasını izleyen CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, inşaatın ruhsatının Göreme Belediyesi tarafından verildiğini söyleyerek, "Burası Koruma Kurulu'ndan geçmiş, ardından inşaata başlanmış. İstanbul'da açgözlülüğün bedelini canımızla ödedik. Burada da açgözlülüğümüzün bedelini malımızla ödeyeceğiz. Burası dünyanın göz bebeği olan bir yer. Turizmin ana merkezinde bulunuyor. Bu açgözlülüğü anlamakta zorlanıyorum. Bu durum basınımıza yansımış olmasaydı bu inşaat devam edecekti ve başka yerlere örnek olacaktı. Bu konuda ne yapılacağını bekliyorum. Buranın yapımını, zarara uğratanlara da tazminat davasını açılmasını bekliyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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