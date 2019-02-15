İstanbul'da 13 Şubat’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan Gazeteci Melike Ceyhan serbest bırakıldı.

Çok sayıda eve yapılan baskında aralarında gazeteci Melike Ceyhan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar emniyet ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan savcılığa çıkarılan Hakim Ceyhan, Beşir Balos ve soyadı öğrenilemeyen Müslüm isimli bir kişi tutuklanma, Haşim Dayan, Vedat Sonkur ve soyadı öğrenilemeyen Sinan isimli kişi adli kontrol uygulaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Melike Ceyhan ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İstanbul/MA)