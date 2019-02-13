Erdoğan'ın İş Bankasındaki CHP hisseleri için planı belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir süredir dile getirdiği "Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İş Bankasındaki hisselerinin Hazineye devri" konusunda aranan formülün bulunduğu belirtildi.

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'in yazısına göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri Hazineye devredilsin, ancak mali menfaatlerinden yine Atatürk Dil ve Tarih Kurumları yararlanmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ŞU ANKİ İŞ BANKASI STATÜSÜ

Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti gereği İş Bankası'nın CHP'de bulunan yüzde 28'lik hissesinin neması Atatürk Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına aktarılıyor. CHP, yönetim kuruluna 3 üye atamak dışında hisseler üzerinde herhangi bir mali tasarrufta bulunamıyor.

"SESSİZ SEDASIZ ADIM"

Sözcü'nün bugün manşetine taşıdığı yazıda Zeyrek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi, İş Bankası konusunda ilginç bir yol izliyor. CHP, Erdoğan'a karşılık verirse çıkacak tartışmayla seçim öncesinde ülkenin gerçek gündeminin unutulacağından endişe ediyor. CHP'nin sessiz kalmasını fırsat bilen AK Parti de hisselerin CHP'den alınması konusunda sessiz sedasız adım atmaya hazırlanıyor" yorumunu yaptı.

"HİSSELERİN MUHAFAZASININ ANAYASAL GÜVENCESİ YOK"

Mehmet Uçum'un dile getirdiği formülü aktaran Zeyrek, CHP'nin İş Bankası hisselerini muhafaza etmesine dair anayasal bir güvence olmadığını söyledi. 12 Eylül darbesi sonrası cunta tarafından kapatılan CHP'nin 1992'de yeniden açılmasının "siyasi devamlılık" olabileceğini, ama "hukuki devamlılık" olamayacağını savunan Uçum, bu nedenle 1992'de kanunla verilen hisselerin, bir kanunla CHP'den alınabileceğini belirtti.

Uçum bu tezini şöyle anlatıyor: "Kimse 12 Eylülcülerin anayasal ve kanun düzeni geçersizdir gibi abes bir iddia ileri sürümüyor. Aksine tüm anayasal ve kanuni düzenin geçerliliği veri kabul ediliyor: 1982 Anayasası geçerli, kanunlar geçerli, parti kapatmalar geçerlidir. Siyasi yasaklar geçerlidir. Ancak tüm bunlar demokratik hukuk açısından gayri meşrudur. Bununla birlikte kanun yoluyla yeni CHP'ye İş Bankası hisselerini vermek geçerlidir. Ancak bu düzenleme demokratik sistem açısından meşru değildir. Bu durumda kanun yoluyla bu hisseleri asli sahibine iade etmek hem geçerli hem meşru olacaktır. Pozitif hukuk açısından CHP'nin iddia ettiği siyasi devamlılık, mirasçılık statüsünün korunmasını sağlamaz. Mirasçılık için hukuki devamlılık gerekir o da yoktur." (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'ın 'İş Bankası' açıklaması ne anlama geliyor?