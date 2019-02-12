Orhan Tunç'un ölümüyle ilgili yapılan itiraz reddedildi

Cizre’deki yasak sırasında hayatını kaybeden ve AİHM’nin adına yapılan başvuruyu reddettiği Orhan Tunç’un soruşturma dosyası hakkında verilen “takipsizlik” kararına yapılan itiraz reddedildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen 79 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında yaralı olduğu evin bodrum katında ambulansın geçişine izin verilmediği için hayatını kaybeden Orhan Tunç’un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma hakkında geçtiğimiz yıl “takipsizlik” kararı vermişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hakkında tedbir kararı almasına rağmen hayatını kaybeden Tunç’un dosyası hakkında verilen karar ise, “Olayda hukuka uygun sebebi bulunduğu” gerekçesine dayandırılmıştı.

AYM’YE BAŞVURU YAPILDI

Tunç’un dosyası, Şırnak Sulh Ceza Mahkemesine taşındı. Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) avukatları hakimliğe yaptığı itirazda, dosyada etkin ve etkili bir soruşturmanın yürütülmediğini belirtti. Söz konusu itirazı değerlendiren hakimliğin, bir süre önce itiraz hakkında ret kararı verdiği öğrenildi. Hakimlik tarafından verilen ret kararının gerekçesinde ise, Tunç’tan alınan svapların tamamında atış atıklarında bulunan antimon elementinin tespit edildiği kaydedildi.

Dosya hakkında verilen ret kararının ardından avukatların Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundukları aktarıldı.

AİHM de geçtiğimiz günlerde, Orhan Tunç adına yapılan başvuruyu “İç hukuk yolları tüketilmedi” gerekçesiyle reddetmişti. (Şırnak/MA)