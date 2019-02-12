Bir ayda 208 yaşam hakkı ihlali yaşandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hazırladığı Ocak 2019 hak ihlalleri raporunu açıkladı. Rapora göre Ocak ayı içerisinde toplamda 208 yaşam hakkı ihlali yaşandı. Buna göre; iş cinayetlerinde 155, kadın cinayetlerinde 43, nefret suçları kapsamında 1, mülteci ölümlerinde 3, silahlı çatışmalarda 5 ve cezaevinde 1, işkence olaylarında 87 ihlal yaşanırken, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele kapsamında ise 162 hak ihlali yaşandı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında mahkum olan gazeteci, yazar, aydın sayısı 6 oldu. Ocak ayında gözaltına alınan 3 gazeteciden biri tutuklandı. Tutuklanan, gözaltına alınan toplam sanatçı ve politikacı sayısı ise 17. Raporda yine 21 akademisyenin mahkum olduğu belirtilirken, 7 internet sitesine ise erişim engeli getirildiği belirtildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısı ise, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2 bin 111. Fakat bunlardan sadece 56’sının basına yansıdığına yer verildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan kişi sayısı 10 iken, mahkum olan kişi sayı ise 1 oldu. Yasaklanan gösteri, etkinlik, tiyatro sayısı 6, basın açıklaması, etkinlik ve eylemler nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısı 271 oldu. Aynı kapsamda tutuklanan kişi sayısı ise 3. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda mahkum olan kişi sayısı 15 olarak paylaşıldı.

Raporda, HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevinin Aralık ve Ocak ayında diğer cezaevlerine yayıldığı ve ocak ayı itibariyle 281’in üzerinde tutuklu ve hükümlünün açlık grevinde olduğuna yer verildi.

Yine Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile beraber Avukatlar, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı ve Engin Gökoğlu’nun “Cezaevinde maruz kaldıkları hukuksuzluklar” nedeniyle açlık grevinde olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)