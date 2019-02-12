Uzun yıllardır KOAH hastası olan ve pazartesi gecesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Oyuncu Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti.

79 yaşında yaşamını yitiren Erdoğan Sıcak'ın cenazesi, 14 Şubat Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940'da Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı. Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı. 1959 yılında Haldun Dormen'in tiyatro okulunda eğitim aldı.

1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamına başladı.

Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla, önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı. İngiliz, Alman, Fransız, Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterleri canlandırdı.

İlk olarak 1975 yılında Kaynanalar dizisinde rol alan Erdoğan Sıcak, 1987 yılında Muhsin Bey’de oynadı. Sıcak, son olarak ise İstanbullu Gelin ve Şahsiyet dizilerinde de rol aldı.

1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. Ödül almış mizah hikayeleri, şiirleri ve bestelenmiş şarkı sözleri de vardır. (KÜLTÜR SERVİSİ)