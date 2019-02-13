13 Şubat 2019 08:41Son Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2019 08:42
Diyarbakır'da 21 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice ilçesine bağlı 21 mahalle ve bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
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Fotoğraf: Yahya Sezgin/AA
Lice’ye bağlı 21 mahalle ve bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinin güney kırsalında bulunan Arıklı, Güçlü, Uçarı, Ziyaret, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Damar mahalleleri ve bağlı mezralarda dün saban saat 06.00’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece saat 24.00’te kaldırıldı.
Sokağa çıkma yasağı öncesinde bölgede başlatılan askeri operasyonun tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda ise bilgi alınamadı. (Diyarbakır/MA)