76 ilde "FETÖ" operasyonu: 1112 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda soruları aldığı tespit edilen bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi eriştiği soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildi." denildi. Sınav sorularını aldığı belirtilen bin 112 kişi hakkında operasyon planlandığı, bu kapsamda şüphelilere ait bilgi ve delillerin 75 kente gönderildiği ifade edilen açıklamada, operasyon öncesi bu illerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerine, KOM Daire Başkanlığı'nda da ayrıca bilgi ve eğitim verildiği belirtildi. Gözaltına alınanlardan 130 kişinin aktif görevde olduğu açıklandı.

Açıklamada, "Ankara'da sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında, Ankara dahil 16 ilde bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği, FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nce sürdürülüyor" denildi. (HABER MERKEZİ)