Reuters: Venezuela Türkiye'ye 900 milyon dolarlık altın gönderdi

Reuters Haber ajansı, Venezuela'daki ticarete odaklanan bir dosya haber hazırladı. Dosyada Venezuela’nın Türkiye ile gerçekleştirdiği dış ticaret bölümünde dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Habere göre Venezuela’daki çöküşle 300 bin civarında kişinin ülkenin derme çatma altın madenlerinde çalışmaya başladığı, çıkarılan işlenmemiş altınların ülke dışına gönderilmesi yoluyla uluslararası yaptırımların aşıldığı belirtildi.

Resmi kayıtlara göre Venezuela bu yolla 2018’de Türkiye'ye 900 milyon dolar değerinde işlenmemiş altın gönderdi. Venezuela ile Türkiye arasındaki ticaret sadece 2018'de 8 kat artmış durumda.

2016 yılının Aralık ayında Venezuela, Caracas ile İstanbul arasında Türk Hava Yolları'nın aktarmasız sefer yapacağını açıkladı.

Reuters, iki ülke arasındaki yolcu trafiğinin düşüklüğü düşünüldüğünde bunun sürpriz bir karar olarak yorumlandığını belirtiyor.

Ticari veriler incelendiğinde bu uçakların yolcu dışında şeyler de taşıdığı iddia edildi.

Reuters ajansına göre, 2018 yılının 1 Ocak tarihinde, yani Devlet Başkanı Maduro'nun Türkiye ziyaretinden sadece bir kaç hafta sonra Venezuela Merkez Bankası Türkiye'ye hava yoluyla 36 milyon dolarlık altın gönderdi.

Türkiye'deki resmi ticaret rakamlarına göre 2018 yılı boyunca bu yolla Venezuela'dan Türkiye'ye gönderilen altın tutarı 900 milyon doları buldu. (DIŞ HABERLER)