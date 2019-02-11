Kömür ocağına komşu yüzlerce zeytin ağacı heyelanla yok oldu

Özer AKDEMİR

Muğla Yatağan'a bağlı Turgut köyü yakınlarındaki kömür madenine komşu zeytinlik alanda heyelan meydana geldi. Yüzlerce zeytin ağacı yok oldu.

Turgut köyüne 1 km uzaklıkta, termik santral için kömür çıkarılan açık kömür ocağının ruhsat sahası içindeki 29 dönümlük zeytinlikte heyelan meydana geldi. Zeytinlik alandaki yaklaşık 400-500 ağacın tamamen yok olduğu heyelan, Arafa madencilik şirketinin kömür paketleme tesisine 10-15 metre kala durdu.

“KÖMÜR YAŞAM ALANLARIMIZI YOK EDİYOR”

Yatağan Turgut Yardımlaşma ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Kazım Erol, heyelanların halen devam ettiğini belirterek, “Yarın belki de Arafa Madenciliğin binaları da heyelanla yok olacak. Bu heyelan Turgut'un geleceği açısından çok önemli. Kömürün yaşam alanlarına etkisi, doğamıza yaptığı yıkımlar çok açık bir şekilde görülüyor. Maalesef kömür ve termik yaşam alanlarımızı elimizden alıyor” dedi. Yıllardır termik santrallerin ve kömür ocaklarının zeytinliklere, tarihe, sağlığa etkisine dair uyarılarda bulunduklarını belirten Erol, “Doğamızın tarihimizi gelecek kuşaklarımıza aktarmak borcumuzdur. Zeytinliklerimiz, yaşam alanlarımız bir bir yok ediliyor. Oy verdiğimiz yerel yönetimler, milletvekilleri neden bu bölgeye kör ve sağırsınız” diye konuştu.

HEYELAN HALA DEVAM EDİYOR

Heyelanın halen devam ettiğini kaydeden Erol, heyelan bölgesinde yaptığı çekimlerle ilgili “Belki yarın bu çekim yaptığımız alan da heyelana kurban gidecek. Turgut da yaşam çok zora girdi” dedi. Erol, yok olan zeytin ağaçlarının en az 100-150 yaşında olduklarını söyledi.