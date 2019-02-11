Özgecan Aslan'ın babası: Son olsun dediler, binlerce kadın katledildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, kızlarının mezarını ziyaret etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi olan Özgecan Aslan'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabri, ölümünün 4. yılı dolayısıyla toplumun çeşitli kesimlerince ziyaret ediliyor.

Baba Mehmet ile anne Songül Aslan da kızlarının mezarına geldi. Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının ölümünün üzerinden bin 460 günün geçtiğini söyledi.

Her gün kalplerinin biraz daha sızladığını anlatan Aslan, "Bu 4 yıl içerisinde 'Bu son olsun, milat olsun' dediler ama binlerce kadın katledildi." dedi.

Kadın cinayetlerinin devam ettiğini belirten Aslan, "Bunun önüne geçmek için bunu çok ciddi bir problem olarak kabul edip, ona göre çok geniş bir şura kurup, sorunun çok boyutlu ele alınması gerekiyor. Canımız her geçen gün daha da acıyor. Artık söyleyecek bir söz kalmadı. Sözün bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aslan ailesinin 11 Şubat 2015'te, 19 yaşındaki kızları Özgecan'dan haber alamaması üzerine polise başvurmasının ardından başlatılan aramalar sonucunda, iki gün sonra Aslan'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Özgecan Aslan'ın tabutu kadınların omuzlarında yükselirken yürütülen soruşturma kapsamında Aslan'ın, arkadaşıyla vakit geçirdiği alışveriş merkezinden çıktıktan sonra evine dönmek için bindiği minibüste öldürüldüğü belirlenmişti. Zanlılar, aracın sürücüsü Ahmet Suphi ve babası Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe kısa zamanda yakalanarak tutuklanmıştı.

Dava sonucunda tutuklu sanıklar Ahmet Suphi ile Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Ahmet Suphi ile babası Necmettin Altındöken, tutuklulardan Gültekin Alan'ın 11 Nisan 2016'da silahlı saldırısına uğramıştı. Suphi Altındöken saldırıda hayatını kaybetmiş, babası ise ağır yaralanmıştı.

Kadınlar, Özgecan Aslan için ayakta

CKD DENİZLİ ŞUBESİ: ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ÖRGÜTLÜ OLMAKLA MÜMKÜN

Fotoğraf: Evrensel

Cumhuriyet Kadınları Derneği Denizli Şubesi, 2015’te vahşice katledilen Özgecan Aslan anısına ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’ vurgusunun yapıldığı bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında ‘Özgecanlar ölmesin’ vurgusu yapan Şube Başkanı Cennet Kasapoğlu, “Şiddete karşı mücadele ancak örgütlü olmakla mümkündür” sözleriyle şiddete karşı örgütlenme çağrısı yaptı.

Özgecan Aslan’ın kadına yönelik şiddetin sembolü haline geldiğinin altını çizen Kasapoğlu, Özgecan Aslan’ın anısına heykeller dikildiğini, filmler çekildiğini, parklar, anıtlar yapıldığını hatırlattı. “Hepimizin ortak dileği Özgecan’lar ölmesindi. Her yıl 11 Şubat’ta yüreklerimiz şiddete uğrayarak, hayatını kaybeden arkadaşlarımız için yanıyor” diyen Kasapoğlu, sadece 2018 yılında 440 kadının öldürüldüğünü aktardı.

“ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ÖRGÜTLÜ OLMAKLA MÜMKÜN”

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı bütün kadınların birlikte karşı koyabileceğini vurgulayan Kasapoğlu, şiddete karşı mücadelenin ancak örgütlü olmakla mümkün olduğunun altını çizdi. (HABER MERKEZİ)

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