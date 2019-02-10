Çevre ve Şehircilik Bakanı: Riskli 8 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın çevresindeki 8 apartmanın riskli bulunduğunu belirterek, “Hak sahipleriyle görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik” dedi.

Çöken binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yaptıklarını dile getiren Kurum, “Bu analiz çerçevesinde 2 bina, İhya Apartmanı ve Şam Apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleriyle görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik” diye konuştu.

İnşa sürecini TOKİ ile yürüteceklerini belirten Kurum, “Bu dönüşüm sürecini vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde yapıp, hak sahiplerimize sağlam ve güvenilir evlerini en kısa zamanda teslim edeceğiz” iddiasında bulundu.

Çöken binanın bitişiğinde yer alan ve risk nedeniyle yıkım kararı verilen apartmanın sakinleri ise itfaiye asansörüyle dairelerinden eşyalarını almaya başladı.

Risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleri, dairelerinde bulunan değerli ve özel eşyalarını, uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan girerek alıyor. Boşaltma işleminin ardından apartmanın yıkımına başlanacak. (İstanbul/AA)

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