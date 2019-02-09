Bucak'taki 3 bin kişiyi etkileyen salgının nedeni norovirus virüsü

Burdur'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı.

Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi. Halkın içme suyunu karşılamak için akın ettiği 31 kaynak ve çeşmelerde yapılan incelemelerde ise bazı çeşmelerde de kirlilik tespit edildi.

KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI

Kocakavak çeşmesiyle Kumar Yaylası'ndaki çeşmeler ve Bucak-Kestel Köyü yolu üzerindeki Akçapınar Mevkisi'nde bulunan Üzümlübel Çeşmesi'nde de kirliliğe rastlandı. Bucak Kaymakamlığı, köy ve halk çeşmelerinin salgını tetiklediği düşüncesiyle iş makineleriyle boruları keserek, suları derelere verdi.

ÇEŞME SULARINDA KİRLİLİK

"Bucak ve Burdur Sağlık Müdürlükleri'nden gelen ekipler bu çeşmemizden de su numunesi aldı. Numunelere yapılan tahlil sonucu çeşmenin sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Bucak Kaymakamlığı tarafından gelen personel halk çeşmesinin suyunu kesti" diyen Üzümlübel Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, çeşmenin suyunun yapılacak tahliller sonucu temiz hale gelmesi halinde tekrar verileceğini söyledi.

HASTANELERE BAŞVURU 3366

Valilik'ten yapılan açıklamada su depolarının temizliğinin sürdüğü, halk çeşmelerinin kesildiği belirtilirken, şebeke sularının güvenle içilebileceği kaydedildi. Şebeke suları, yiyecek ve içecekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene dikkat etmesi istendi.

SALGIN 3 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Bucak'ta 3 Şubat tarihinde başlayan ve şehir şebekesinin neden olduğu anlaşılan salgında, bölgede bulunan sondaj kuyularına müdahale edildi. İçme suyunun kesildiği bölgede depo ve şebeke suyu boşaltıldı, şok klorlamalar yapıldı. 26 sondaj kuyusu bulunan şehirde, kuyulardan 22'si şehir şebekesine içme suyu vermek için kullanılıyor. Yapılan tahlil sonuçlarına göre ise kuyulardan 2'sinde bakteriye rastlandı. Şehir içindeki kuyularda yapılan tahlil sonuçlarına göre ise 2 kuyuda virüse rastlandı. Bu suları kullanamayan vatandaşlar temiz su içebilmek için çevredeki halk çeşmelerine ve köy çeşmelerine giderek içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştı. (HABER MERKEZİ)