Bucak'taki salgında beş günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu

Bucak'ta geçen pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 761 oldu.

Rahatsızlanan bölge halkının 2 bin 601'i Bucak Devlet Hastanesi'nde, 160'ı ise özel hastanede tedavi gördü. Bucak Devlet Hastanesi'nde 10'u çocuk 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İÇME SUYUNDA BAKTERİ BULUNDU

Fotoğraf: Halim Akca/DHA

Burdur Valiliği, Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesinin yaptığı çalışmalarla bakteri bulaşan 2 deponun şebekeyle bağlantısı kesilirken, içme suyu hattında da klorlama çalışması başlatıldı. Salgının tespit edildiği günden bu yana klorlama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. (Burdur/DHA)