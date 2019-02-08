HDP Antalya Milletvekili Bülbül: Çiftçilerin zararı karşılansın

Mahir DOĞAN

Antalya

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Antalya’da yaşanan doğal afetten zarar gören üreticiler hakkında TBMM’de bir basın açıklaması yaptı.

Antalya HDP Milletvekili Kemal Bülbül yaptığı basın açıklamasında özellikle mülkiyeti olmayan çiftçilerin büyük zarar yaşadığına dikkat çekti. Bülbül “Antalya'nın sahil kıyısı boyunca hem sera hem de açık tarımsal alanda hasarların oluştuğu ciddi bir afet yaşandı. Etkili olan dolu, şiddetli fırtına ve yağış nedenli afetler yüzünden seralar ve tarım arazilerinde ciddi ölçüde zarar meydana geldi” dedi.

‘EĞER SİGORTALAMIŞ OLSAM SİZDEN NİYE DESTEK İSTEYEYİM?’

Kemal Bülbül, AKP hükümetinin şu ana kadar doğal afetlerden etkilenen üreticiler için aldığı en somut kararın, üreticilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 1 yıl ertelenmesi ve düşük faizli kredi kullandırma olduğunu belirterek şunları söyledi: Afetten etkilenen üreticilere yapılacak devlet desteği bazı koşullara bağlanmış. Çiftçilerinin zararının giderilmesine yönelik önkoşullar gerçeklerle örtüşmüyor. En fazla kayıpların yaşandığı sel suları altında kalan seraların sadece mülkiyetine sahip olanlara destek verileceği belirtilmiş. Oysa seraların neredeyse yarıdan fazlası arazi sahiplerinden kiralanan topraklar üzerinde gerçekleşiyor. İcar usulüyle seracılık yapan yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmemesi toplumsal adalet ve vicdan duygusunu yaralamaktadır. Üreticilerin ezici bir çoğunluğu kiraladığı toprakta seracılık yaparak ailelerinin geçimini sağlamaktadır.

Üreticilere sorulan son sorunun ürünlerini sigortalayıp sigortalamadıkları yönünde olduğunu ifade eden Bülbül, “Üreticilerin çoğunda öfkeye ve buruk bir gülümsemeye yol açan bu soruya üreticiler ‘Eğer sigortalamış olsam sizden niye destek isteyeyim?' gibi haklı bir soru sormaktadırlar” dedi.

"ANTALYA’DA BAŞLAYAN DOĞAL AFETLER BÜYÜK YANGIN GİBİ HER YERİ YAKIYOR…"

Afetin sadece üreticileri değil baştan başa bütün ülkeyi etkilediğine dikkat çeken Bülbül şu ifadeleri kullandı: Sosyal devlet üreticilerin mağduriyetini karşılayan devlettir. Hükümeti üreticilerimizin mağduriyetini gidermek için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.