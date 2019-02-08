Bir süredir yoğun bakımda olan Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

Ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen Yalçın Menteş, bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

1960 İzmir, Tire doğumlu Menteş’in dün akşam hayatını kaybettiği açıklandı.

Yalçın Menteş’in oğlu Atilla Menteş, babasının yaşamını yitirdiğini şu sözlerle duyurdu: “Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!”

Yalçın Menteş, Tatlı Kaçıklar, Yalancı Yarim, Cennet Mahallesi, Sevda Tepesi Akasya Durağı, Doksanlar gibi televizyon dizilerinde rol almıştı.

Menteş’in doktoru geçtiğimiz hafta şu açıklamayı yapmıştı: “Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz.” (KÜLTÜR SERVİSİ)