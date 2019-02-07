Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen 37 yaşındaki işçi Göksel Karaçoban hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre iş cinayeti bugün saat 18.00 sıralarında Bozburun Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Göksel Karaçoban, iddiaya göre alüminyum kaplamalı çatıya çıktı. Burada çatıdaki bir bölümde onarım çalışması yapmak isteyen Karaçoban, altındaki alüminyumun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Karaçoban'ı gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaçoban'ı, Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Karaçoban, burada yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)