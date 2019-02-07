07 Şubat 2019 19:02

Antalya Kent Hakkı Forumu, sonuç bildirgesini açıkladı

Antalya Kent İzleme Platformu, yerel seçim adayı ve seçmenlerde farkındalık yaratmak için düzenlenen "Kent Hakkı Forumu"nun sonuç raporunu açıkladı.

Antalya Kent Hakkı Forumu, sonuç bildirgesini açıkladı

Antalya Kent İzleme Platformu, Kent Hakkı Forumu sonuç bildirgesini açıkladı | Fotoğraf: Evrensel

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    Mahir DOĞAN
    Antalya

    Antalya Kent İzleme Platformunun (AKİP) 31 Mart’ta aday olacak siyasetçilerde ve oy kullanacak yurttaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla 20 Ocak’ta düzenlediği Kent Hakkı Forumunun sonuç bildirgesi açıklandı.

    "Antalya Kent Hakkı Forumu Sonuç Bildirgesi" başlıklı raporda, Antalya’da son 5 yıldaki yerel ve merkezi yönetim icraatları kent yönetimine katılım, çevre, doğa, sağlık, kentsel doku, barınma, ulaşım ve dolaşım, hizmet alımında eşitlik hakları açısından değerlendirildi. Antalya’da yaşayan ve özellikle kentsel imkanlardan yoksun bırakılanlara, haklarına sahip çıkmaya ve kent haklarını “talep” etme çağrısı yapılan 10 sayfalık raporda, 5 yılda tespit edilen 70 maddelik kent hakkı ihlal listesinde yer alan beş ana başlıkla, temel insan haklarını da içeren kent hakkı ihlallerinden bazıları şöyle sıralandı:

    • Yüzlerce işçi ve memur Büyükşehir Belediyesi ilçe birimlerine sürgün gönderilerek uygunsuz ve zor şartlarda çalışmaya ve istifaya zorlanmışlardır.
    • Antalya, kadınların en yoğun saldırıya uğradığı kentlerin başında gelmektedir. Yeterince ışıklandırılmayan, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı parklar, yollar, özellikle üniversite çevresinde yaşanan mütecaviz davranışlar hakkındaki şikayetler giderek artış göstermektedir.
    • Kadınların bir kısmı çocuk doğurduktan sonra iş yaşamından uzaklaştırılmakta ve bu nedenle de psikolojik sorunlar (yetersizlik hissi, iyi anne olmamayı hissetme, yetişememe vb.) yaşanmaktadır. Bu sorun yerel yönetimlerle işyerlerinin ortak hareket ederek kreş sayısını çoğaltmalarıyla çözülebilecek bir iken, kadınlar ekonomik hayattan soyutlanıyor.
    • Engelliler, yaşlılar kent içinde bir yerden bir yere rahatlıkla gidememektedirler. Tekerlekli sandalye desteği olmadığı gibi, yürüme yolları yetersiz ve tehlikeli, ulaşım araçlarının kullanım şartları zordur. Mimari düzenlemelerde engelli giriş çıkışı düşünülmemektedir.
    • Antalya’da yeraltı ve yerüstü su örnekleri, toprak örnekleri ve yüzlerce gıda örneği üzerinde yapılan çalışmalar ve binlerce analiz sonucunda örneklerin %40’ında kimyasal madde bulunmuştur.
    • Otoban, köprüyol, havaalanı projeleriyle Kaş’ın geleceği, sahilleri ve koruma alanları tehdit altındadır.
    • Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ve Konyaaltı sahil şeridinde olduğu gibi otobüs seferlerinin giderek ücretsiz yapılması yaygınlaştırılmalı, kent içinde özel araç yerine toplu ulaşım özendirilmelidir.
    • Belediye otobüs şoförlerinin ücretsiz binen engelli ve yaşlılar ile bebek arabalı yolculara kötü muamelede bulunmamaları için önlemler alınmalıdır.

    Antalya’da ‘Kent Hakkı’ forumu düzenlendi

    Antalya’da ‘Kent Hakkı’ forumu düzenlendi

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