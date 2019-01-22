Antalya’da ‘Kent Hakkı’ forumu düzenlendi

Antalya Kent İzleme Platformu tarafından düzenlenen ‘Kent Hakkı’ forumu Antalya Barosu salonunda 16 başlıkta, akademisyen ve aktivistlerin yaptığı sunumlarla gerçekleşti.

Forumun açılış konuşmasını Kent İzleme Platformu Sözcüsü Avukat Mustafa Şahin yaptı.

Mustafa Şahin, “Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte, kent hakkı konusunu ele alma gerekçemiz, yaşamsal değerlerimize sahip çıkılması ve bu uğurda mücadele edilmesinin kaçınılmaz ve ertelenemez hale gelmiş olmasıdır. Bilindiği gibi kent hakkı, kentte var olana ulaşabilme, onu kullanabilme ve edinebilmektir. Ve aynı zamanda var olanı değiştirebilme, mekânı biçimlendiren ilişkileri yeniden yapılandırabilme, kentsel süreçler üzerinde demokratik denetim kurabilmeyi içeren haklar bütünüdür” diyerek kent halkının haklarını anlattı.

Şahin konuşmasının devamında başta Boğaçay, Konyaaltı sahil projesi, Lara yat ve kruvazör liman inşaatı projeleri olmak üzere “kente ve kentte yaşayanlara karşı işlenen suçlar” diye nitelediği proje ve uygulamaları anlattı.

Forumda, İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, Akademisyen Süleyman Ulutürk, Akademisyen Cem Oğuz, İnşaat Mühendisi Galip Büyükyıldırım, Akademisyen Özay Göztepe, Mimar Fatih Söyler, Mimar Recep Esengil, Akademisyen Nadide Karkıner, Avukat Banu Altunlu, Avukat Serap Ertuğrul, Akademisyen Geontolog Suzan Yazıcı, Arkeolog Selda Baybo, Avukat Tuncay Koç, Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı ilhan karakurt ve Gazeteci Sefa Seyitoğlu sunumlar gerçekleştirdi.

Çalışma gurubunun oluşturulması ve sonuç bildirgesinin hazırlanmasıyla forum sona erdi. (Antalya/EVRENSEL)