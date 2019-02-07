KCK davası: Cezaevi savunmaya el koydu, Erhan Aslan savunma yapamadı

KCK İstanbul Ana Davasının duruşmasında savunma yapmak isteyen ve başka suçtan tutuklu bulunan Erhan Aslan'ın savunmasına Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi idaresince “Leyla Güven'in eylemine dair yazılar” olduğu için el konuldu. Aslan savunma yapamadı.

205 Kürt siyasetçisinin yargılandığı “KCK İstanbul Ana Davası” duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından başka bir dosyadan Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erhan Aslan söz aldı.

Bulunduğu cezaevinde koğuşlara yapılan baskın sırasında savunmasında “Leyla Güven'in eylemine dair yazılar” olduğu gerekçesiyle el konulduğunu dile getiren Aslan, bu nedenle bu aşamada savunma yapamayacağını söyledi.

‘AKADEMİYE KATILMAK SUÇ DEĞİLDİR’

Tutuksuz yargılanan Muzaffer Yaşar da, "Akademiye katıldım. Konular ilgimi çekmişti ondan katıldım. Suç olduğunu da düşünmüyorum" dedi. Yaşar, Marmaris'ten Yunanistan'ın Lodos Adası'na gitmek için gittiği gümrükte polislerce alıkonulduğunu ve hakaretlere maruz kaldığını dile getirdi. Mahkeme başkanı, "Bizim mahkemeyi ilgilendirmiyor" diyerek, Yaşar'ın oturmasını istedi.

Bir süre sonra tekrardan söz almak isteyen Yaşar'a, mahkeme başkanı, “Gereksiz bir şey söylerseniz bir daha duruşmaya almam” dedi. Yaşar, “Hakaretlere maruz kaldım. Başkasının ismini koymuşlar dosyamın içerisine. Onu bana soruyorlar. Neden konulmuş benim dosyama bu isim” dedi. Mahkeme Başkanı Türkön, “İki ay önceki bir yargılamaya bakmıyorum. Ne bileyim neden koymuşlar” diyerek, Yaşar'ın oturmasını istedi.

Siyasetçiler, mahkeme tarafından yurt dışı yasaklarının kaldırılmasına rağmen, emniyet tarafından yasağın devam ettirildiğini de belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, savunmalarının alınması için bazı siyasetçiler hakkında çıkarılan yakalama kararının ve Ragıp Zarakolu hakkında çıkarılan kırmızı bültenin devamına karar verdi. Mahkeme, emniyete yazı yazılarak, hakkında yurt dışı yasağı kaldırılan dosyaların ne aşamada olduğu ve akıbetinin öğrenilmesine karar verdi. Erhan Aslan'ın duruşmada hazır edilmesi yönündeki talebini de mahkeme heyeti, kabul etmeyerek, SEGBİS ile duruşmaya çıkmasına karar verdi. Duruşma 28 Mayıs’a ertelendi. (İstanbul/MA)