İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı iptal talebiyle yargıya taşındı

Metehan UD

İzmir

Tarım alanları ile ağaçlandırılacak alanları sanayi ve yapılaşmaya açan İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınarak iptali istendi. İptal talebinin ana gerekçesi bilimsellikten, hukuktan ve planlama ilke ve esaslarından yoksun olması.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda askıya çıkarılan İzmir-Manisa 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ilk defa 2014 yılında yayımlandı. 5 yıllık süreçte 7 kere revize edilen planların amacı İzmir’i 2025 yılındaki nüfus ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek. 2025 için İzmir’in nüfusunun 5.5 milyonu geçmesi beklenirken planlar kentin kuzeyinde yeni sanayi, güneyinde ise yeni yapılaşma alanları belirliyor. 20 bine yakın hektar imara açılacak. Bu alanların önemli bir kısmı tarım ve ağaçlandırılacak alan statüsünde kalıyor.

Planları yargıya taşıyarak iptalini isteyen Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Evrensel’e açıklamada bulundu. Şenyol, planlarda kamu yararı ilkesinin göz ardı edildiğini belirterek “Planlar sermayenin değişen talepleriyle şekillenmeye müsait, esnek bir biçimde ihtiyacın çok ötesinde gelişim ve sanayi alanlarının belirlendiği görülüyor. Türkiye’nin üçüncü büyük metropolü olan İzmir, kentsel gelişimi açısından en üst ölçek planı olan çevre düzeni planı açısından bozulmuş bir anayasa ile yürütülmeye çalışılmakta, tamamen sermayenin şekillendirdiği, çevresel kirliliğin kontrolsüz bir biçimde artacağı, kıyılarının, doğal alanlarının yapılaşma baskısına maruz bırakıldığı bir kent olma yönünde hızla ilerlemektedir” dedi.

‘İZMİR İSTANBUL’UN KADERİNİ YAŞAYACAK’

Nüfus artış hızına karşı yöneticilerin önlem almaması halinde yaşanacak sorunlara da değinen Şenyol şunları söyledi “Olası nüfus artış hızı İzmir’in bugün sahip olduğu doğal ve kültürel birçok değeri tüketecek, tarihsel anlamda sahip olduğu kent kültürü ortadan kalkacak ve artık kontrol altına alınamayan İstanbul gibi İzmir de çok geçmeden İstanbul’un kaderini yaşayacaktır. Ayrıca plan kapsamında İzmir için önerilen nüfus artışının bugün İzmir kent merkezinde yaşanan özellikle trafik sorunu ve yeşil alanların azlığı gibi altyapının karşılaması mümkün değildir. Aynı zamanda kent merkezi çeperi kırsal yerleşim alanlarında önerilen nüfus artışları, sanayi alanlarındaki artış ciddi oranda tarım alanlarının ve doğal alanların yapılaşmaya açılmasına, doğal varlıkların kontrolsüz biçimde tüketilmesine çevre sorunlarının katlanmasına neden olacaktır”.

PLANIN GETİRDİĞİ YENİ YAPILAŞMALAR