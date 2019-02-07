Gazeteci Abdullah Kaya’nın duruşması görüldü

Ağrı Dağı’nda 2014 yılında düzenlenen festivalde çektiği görüntüler gerekçe gösterilerek hakkında ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla dava açılan KHK ile kapatılan DİHA Muhabiri Abdullah Kaya’nın 6’ncı duruşması görüldü. Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gazeteci Kaya, tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Kaya hakkında tanıklık yapan Ersin Çelik, Kaya’yı bir gazeteci olarak tanıdığını, emniyette verdiği ifadeleri kabul etmediğini söyledi. Gazeteci Kaya, söz konusu tarihte haber takibini yaptığı etkinliğin Ağrı Valiliğinin izniyle yapıldığı belirtti. Kaya, beraatini talep etti. Mahkeme duruşmayı 13 Mayıs’a erteledi. (MEDYA SERVİSİ)