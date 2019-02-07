Çerkezköylülerin zaferi: Termik santral projesi iptal edildi

Çerkezköy’de özellikle kadınların başı çektiği mücadele sonucunda Pınarça Köyü’nün yakınında meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumsuz kararı verilmesiyle iptal oldu.

Plan aşamasındaki 40'tan fazla santralin de iptal edilmesini talep eden Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, iptalle ilgili şöyle konuştu: “Başta kadınlar olmak üzere Tekirdağlıların, ormanlarını ve yaşam alanlarını korumak için 2 yıldır sürdürdüğü kararlı mücadele sonuç verdi. Bu zafer, tıpkı Gerze ve Yırca’da olduğu gibi kömürlü termik santrale karşı yaşamı savunan Tekirdağ halkınındır. Bu proje hakkında verilen ÇED olumsuz kararı, bölgenin Çevre Düzeni Planı'nda orman alanını ‘Enerji Üretim Alanı’ olarak tanımlayan değişikliğin de iptal edilmesi gerektiğini ortaya koydu."

Çerkezköylüler termik santral ÇED toplantısına izin vermedi

NE OLMUŞTU?

2017 yılı Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararı ile birlikte Tekirdağ’da tarım arazilerini de kapsayan 5450 dönümlük bir alan hakkında kömürlü termik santral kurulması için “acil kamulaştırma” kararı çıkarıldı. Tekirdağ ve Silivri halkı tarım arazilerine, doğalarına ve sağlıklarına bir tehdit olarak gördükleri kömürlü termik santrale karşı harekete geçerek, Yeşil Barış Hukuk Derneği ile birlikte acele kamulaştırma kararına karşı dava açtı. İlk beklenen karar Eylül 2017’de Danıştay’dan geldi. Danıştay, Çerkezköy Belediyesi’nin “acele kamulaştırmanın durdurulması” gerekçesiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Kararın ardından projede yer değişikliğine gidildi. Proje, bölgede son kalan ormanlık arazilerden birine taşındı. Bir başka deyişle binlerce meşe ağacı tehlike altında. Kömürlü termik santral projesi için 1 Şubat 2018’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı’na Trakyalılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Halk dışarıda toplantıya katılmak için mücadele ederken toplantı, “halkın bilgi almak istemediği” gerekçesiyle iptal edildi. Yeşil Barış Hukuk Derneği’nin, Silivri Çevre Derneği ile Çerkezköy Termik Santral Projesi için ormanlık alanın enerji üretim alanına dönüştürülmesi hakkında Çevre Düzeni Plan değişikliğine karşı açtığı dava Danıştay’da devam ediyor.

AKP'li Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Twitter’dan yaptığı açıklamada projenin iptal edildiğini duyurmuş, ancak Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Silivri Çevre Derneği’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtta “Projenin ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci devam etmektedir” denmiş ve projenin durumu konusunda soru işareti oluşmuştu. (HABER MERKEZİ)

Bakanlık, Çerkezköy termik santral projesi için 'devam ediyor' dedi