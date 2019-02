Van’da 724 iş yeri kapandı; esnaf kan ağlıyor

Van esnafı her geçen gün biraz daha derinleşen ekonomik kriz yüzünden kan ağlıyor. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) verilerine göre 2018 yılı içinde 724 iş yerinin kapandığı kentte, birliğe kayıtlı olmayan bini aşkın iş yerlerinin kepenk kapattığı belirtiliyor. Krizin devam etmesi halinde kendilerinin de iş yerlerini kapatacağını söyleyen esnaf, “Böyle gitmez” diyor.

‘ÖLMÜŞÜZ AĞLAYANIMIZ YOK’

İnşaat malzemesi satan Esnaf Fatih Şeker, borçlarının her geçen gün biraz daha büyüdüğünü dile getirerek, “Devletin esnafa faizsiz kredi vermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde biraz idare edebiliriz” dedi. Esnaflardan Nihat Yakut da “Ölmüşüz ağlayanımız yok” sözleriyle durumlarını özetledi. Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de çok ciddi bir krizin yaşandığını söyleyen Yakut, bazen aylarca malzeme satamadıklarını paylaştı. Yakut, “Yetkililer bu duruma el atmalı. Her şeyi sütliman görüyor ve kulak arkasına atıyorlar. Bu yaşananları görmüyorlar. Bu böyle gitmez. Bir an önce el atılmalı. Yoksa bizler de kapatmanın eşiğine geleceğiz” diye konuştu.

‘FAİZLER ÇOK YÜKSEK’

İnşaat malzemeleri satan Esnaf Mehmet Naci Çiftçi ise, “Esnaf olarak bitmiş haldeyiz. Müteahhitler dairelerini satamıyor. Esnaf da iş yapamıyor. Bankalardan borç alamıyoruz. Çünkü faizler çok yüksek. Faizler indirilmeli. Geçenlerde bir esnaf arkadaşımın çayını içmek için yanına gittim. O gün 10 liralık satış yapabilmiş. Bu durumda kazandığımızla nasıl kiramızı ödeyeceğiz?” diye sordu.

OTLU PEYNİR GÜNLERCE VİTRİNDE KALIYOR

Otlu peynir satan esnaf Nusemettin Ayan, kimi günler siftah dahi yapamadığını söyledi. Durumun vahametine dikkat çeken Ayan, “Normalde açtığımız bir bidon peynirin bir günde bitmesi gerekiyor; ama bir haftada ancak bitiriyoruz” dedi. Otlu peynirin kent ekonomisindeki payına işaret eden Ayan, peynirin günlerce vitrinde durduğunu dile getirdi.

‘İŞ YOK, KAPATMA EŞİĞİNDEYİZ’

3 yıldır kahvaltılık satan esnaf Özcan Ayan ise, “Son zamanlarda bir çok arkadaşımız iş yapamadığı için kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Kiralar çok yüksek. Diğer yandan vergiler yüksek. Bir de iş yapamayınca mecbur kapatmak zorunda kalıyorsun. Biz de zor günlerden geçiyoruz. İş yok. Kapatmanın eşiğindeyiz” dedi. (Van/MA)