07 Şubat 2019 12:26

İş yeri açılışları azaldı, kapanışlar ise arttı

Yılın birinci ayında iş yeri açılışları geçen yılın aynı ayına göre azaldı. Aynı dönemlerde kapanan şirket sayılarında ise artış oldu.

İş yeri açılışları azaldı, kapanışlar ise arttı

Fotoğraf: MA

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    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın birinci ayında iş yeri açılışlarının geçen yılın aynı ayına göre azaldığına, kapanışların ise arttığına dikkat çekti. 2018’in ocak ayında 27 bin 985 iş yeri açılırken, bu yıl ocak sonu itibariyle iş yeri açılışlarının 2 bin 53 azalarak 25 bin 932 olduğunu söyleyen Palandöken, “İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 azaldı. 2018’in ocak ayında 10 bin 628 olan iş yeri kapanışları ise 1307 artarak 11 bin 935 olarak kayıtlara geçti. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Ocakta en çok iş yeri açılan meslekler ise 3 bin 295 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 1851 ile lokantacılık, 1533 ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı işletmeciliği, 1070 ile servis aracı işletmeciliği ve 1026 ile pazarcılık oldu” şeklinde konuştu.

    NÜFUSA GÖRE AÇILIŞ LİDERİ ÇANAKKALE

    Nüfus yoğunluğu dikkate alınarak en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, “Nüfus yoğunluğuna göre en fazla iş yeri açılışları sırasıyla Çanakkale, Artvin ve Muğla’da gerçekleşti. Nüfusa göre iş yeri açılışlarının en az olduğu iller ise Batman, Hakkari ve Van oldu. Yine nüfus yoğunluğuna göre iş yeri kapanışlarının en fazla olduğu iller ise Uşak, Burdur, Çanakkale olarak kaydedildi. Nüfusa göre iş yeri kapanışının en az olduğu iller Kilis, Muş ve Şırnak olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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