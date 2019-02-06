Ayşe Atasayar'ın katil zanlısı Murat Akar tahliye edildi

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan Ayşe Atasayar’ı darbeden ve hastaneye ulaşmasını engelleyen Murat Akar’a verilen 25 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Dosyayı tekrar görüşen mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak KHK maddelerini gerekçe gösterdi ve Akar’ı tahliye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı Ayşe Atasayar, 2015’te MEB'te Bakan danışmanı olarak çalışan erkek arkadaşı Murat Akar tarafından bir rezidansta darbedilmiş, ardından zanlı Akar sağlık görevlilerini çağırmadan 40 saat boyunca başında beklemişti. Katil zanlısı Akar, Atasayar’ın intihar girişiminde bulunduğunu, bunu öğrenince evinde onu yüzükoyun yerde yatarken bulduğunu ileri sürmüştü.

MAHKEME "İYİ HAL İNDİRİMİ" İLE 25 YIL VERMİŞTİ

sendika.org'da yer alan habere göre, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Akar’a “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis vermiş, daha önce herhangi bir suç işlememiş olması, geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek iyi hal indirimi yapmış ve verilen cezayı 25 yıla indirmişti.

Mahkeme, karar gerekçesinde “Sanık kendisi hakkında adli soruşturma açılmasını önlemek için onu evden bırakmadığı ve sağlık kurumlarına müracaatını engellediği, 40 saat boyunca maktul ile evde kaldığı, en son Ayşe Atasayar’ın beyin kanaması nedeniyle kasılması üzerine paniğe kapıldığı ve sağlık kuruluşlarına haber verdiği, sağlık elemanlarının müdahale etmelerine rağmen maktulün beyin kanaması neticesinde öldüğü mahkememizce kabul edilmiştir” ifadelerine yer vermişti.

YARGITAY "KASTEN YARALAMA" DEDİ

Temyiz edilen kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, geçtiğimiz günlerde “kasten öldürme” suçundan değil “kasten yaralama” suçundan ceza verilmesi gerektiğini savunarak yerel mahkemenin kararını bozdu.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyayı tekrar ele alarak, Yargıtay’ın kararına uyma kararı aldı. Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklama durumunun bile bile zarar verecek bir tazminat yolu açacağını ileri sürdü ve 671 sayılı KHK’nin denetimli serbestlikle ilgili hükümlerini esas alarak oy birliğiyle Akar’ın tahliye edilmesine karar verdi.

"TEN RENGİ ZOR SEÇİLECEK KADAR DARP İZİ VAR"

Duruşma sonrasında mahkeme kararını değerlendiren Avukat Gülşen Uzuner, “Bu karar bizim beklediğimizin en kötüsü oldu” dedi.

Av. Uzuner, Ayşe Atasayar’ın yoğun bir şiddete maruz kalmış kaldığını belirterek “Vücudunda ten rengi zor seçilecek kadar darp izi var” ifadelerini kullandı. Mahkemenin bunları yok sayarak “kasten yaralama”dan hüküm kurduğunu vurgulayan Av. Uzuner, “Bir de üzerine indirim uygulayarak tahliye etti. Zaten asıl amaç buydu zannımca” dedi.

671 SAYILI KHK HÜKÜMLERİ ESAS ALINDI

Av. Uzuner, mahkemenin Murat Akar’ın eylemini hangi bağlamda “kasten yaralama” olarak değerlendirdiğinin anlaşılmadığını kaydetti. Akar’ın 671 sayılı KHK’deki denetimli serbestliğe ilişkin hükümler esas alınarak tahliye edilmesine dair Av. Uzuner şunları söyledi:

"Bizce bunun uygulanmasının önünde de bir engel var. Çünkü müvekkilin egemenlik alanında bulunuyor, dolayısıyla hem tedavi imkanını engelliyor, hem de müvekkilin güçsüz durumundan yararlanıyor. Bu anlamda bu maddenin de uygulanamayacağı, kendini koruyamayacak nitelikte güçsüz kişiye karşı uygulanamayacağına dair hükmün de uygulanması gerekir. Mahkeme kendi içerisinde verdiği kararda da tutarlı değil. O yüzden sanığın tahliyesini sağlamak yönünde kararları olduğunu düşünüyoruz."

Av. Uzuner, mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna başvuracaklarını kaydetti. (HABER MERKEZİ)