06 Şubat 2019 16:25
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor.
Fotoğraf: Kayhan Özer/DHA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Görüşme, 45 dakika sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 16.00'da başladı.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti. (AA)
ETİKETLER: Tayyip ErdoğanDevlet Bahçeli
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