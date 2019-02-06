SP lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu kaldırıldı

Saadet Partisi’nin “Sülün Osman” temalı reklamının ajansa yapılan baskılar sonucu yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi öncesinde gösterilen Saadet Partisi’nin reklam çalışması sosyal medyada gündem olmuştu.

Reklam, Sülün Osman lakaplı dolandırıcıyı konu alıyor, Galata Kulesi’nden Taksim Meydanı’na kadar Sülün Osman’ın dolandırdığı vatandaşlar anlatılıyor. Köprü geçiş ücretlerine de atıfta bulunulan reklamda, “Galata köprüsüne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabi o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi. Sülün Osman mesleğinde ilk değildi sonuncu da olmadı” ifadeleri kullanılıyor.

Basın toplantısı sırasında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet Sülün Osman’dan niye bu kadar çekindi anlamadım. Baskı kurdular, reklam ajanslarına Sülün Osman’ı kaldırttılar” dedi.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından da “FİLMDİ, GERÇEK OLDU! Organize bir şekilde yapılan baskılar sonucunda “Sülün Osman” reklamımız yayından kaldırıldı. Takdir, milletimizindir!” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)