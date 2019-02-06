Almanya’da otobüs şoförleri grevle uyardı

Ali ÇARMAN

Ludwigsburg

Almanya’da çok çalışıp düşük ücret alan işçiler kategorisinde olan özel otobüs firmaları, şoför ve işçileri devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine ver.di Stuttgart (Kamu Hizmetleri) sendikasının çağrısıyla uyarı grevlerine çıktı.

Backnang, Waiblingen, Ludwigsburg şehirlerinde sabahın erken saatlerinde iş bırakıldı. Yunanistan, Türkiye ve Afrika ülkelerinden göçmen emekçilerin ağırlıklı olduğu bu iş dalında çalışma koşulları oldukça ağır. Bu duruma öfkeli olan şoförler haklarının tanındığı bir toplu iş sözleşmesi (TİS) istiyor.

Ver.di sendikası bir yıl geçerli olan TİS kapsamında ücretlere yüzde 5.8 zam ve çıraklar için de birinci yıl 850, ikinci yıl 950, üçüncü yıl 1050 avro ücret talep ediyor. Ancak patron temsilcileri işçilerin taleplerine kulak tıkıyor.

Fotoğraf: Evrensel

SABAH BEŞTE MİSKET HAVASIYLA...

Ludwigsburg kentinde sabah saat 05.00. Sarı yelekler giyerek kol kola otobüs garajının önünde sıra oluyor işçiler. Diğer yanda işçiler Ankara Misket müziği ile karşılıklı oyuna başlıyor. “Hep işveren mi oynayacak biraz da bizler oynayalım” diyor bir işçi.

Ver.di Stuttgart Şube Başkanı Cuno Hagele’nin “Grevimizin başarılı geçmesi için tüm üyelerimiz ve üye olmayanlar birlik olmalı. Bizler kararlı ve birlikte olursak sonunda kazanarız” sözleri “Grev, grev, grev” sloganlarıyla karşılık buluyor.

IG Metall sendikası temsilcisi de dayanışma amacıyla katıldığı gösteride konuşma yapıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Özel otobüs çalışanlarının görüşmeleri önümüzdeki dönem devam edecek. Şoför ve işçiler neşe ve coşkuyla “Eşit ücret ve hakkımız olanı istiyoruz” diyerek patronlara “kırmızı kart” gösteriyor.

Uyarı grevleri nedeniyle iki gün peş peşe yüzlerce otobüs seferi durdu. Grevin devam edip etmeyeceği ise perşembe günü gerçekleşecek TİS görüşmesine bağlı.