Fransa'da sarı yelekliler ile kırmızı yelekliler el ele

Deniz UZTOPAL

Paris

Fransa’da salı günü gerçekleşen grev ve gösteriler son aylarda yaşanan sosyal mücadeleler açısından bir dönüm noktası oldu. Ülke genelinde otuz ayrı kentte 300 bin kişi sokaklara indi. İlk defa tüm gösterilere Sarı Yelekliler hareketi de aktif katıldı. Zira bugüne kadar birçok kez cılız ortaklaşma tavırları olmuş olmasına rağmen Sarı Yelekliler sendikal mücadeleye katılmıyor, sendikalar ise Sarı Yeleklilere mesafeli duruyorlardı.

NEDEN BUGÜNE KADAR BİRLEŞMEDİLER?

Bunun birçok nedeni var kuşkusuz ama genel olarak 3 temel nedenden bahsetmek yanlış olmaz: Sarı Yelekliler hareketine başından beri aşırı sağcı parti ve örgütlerin aktif katılması, birçok yerde etkili olması ve solcularla sendikacılara saldırması. Diğer yandan hareketin patlak vermesine neden olan akaryakıt vergisinin iptal edilmesi talebini büyük sermaye örgütü MEDEF’in de desteklemesi ve hareketin ilk haftalarında büyük medya kuruluşları olmak üzere elindeki olanakları hareketin “şişirilmesi” için kullanması. Son olarak ise sendika yöneticilerinin kendi dışlarında patlak veren bir harekete siyasi nedenlerden dolayı mesafeli durarak, onu küçümser bir tavır içinde olmaları.

TALEPLER GENİŞLEYİP ORTAKLAŞINCA...

Fakat ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT (Genel İş Konfederasyonu) içinde bu mesafeli tavır tartışmalara neden oldu. Hareketin patlak vermesinden sonraki haftalar içinde Sarı Yelekliler’in talepleri giderek alım gücü ve yoksulluk konuları etrafında yoğunlaştı ve gerçek bir sosyal zemine oturdu. Bu da sendika yönetimlerinin bu mesafeli ve küçümser tavrını zora soktu. Örneğin CGT’nin birçok il yönetimi her cumartesi Sarı Yelekliler eylemlerine katılma kararı aldı ve aslında genel merkez açısından örnek bir tavır içinde oldu.

BİRLEŞMEK KOLAY OLMADI

Belirmek gerekir ki CGT’nin aktif katıldığı bölgelerde bu birliktelik sorunsuz olmadı, birçok kez sert tartışmalar hatta Sarı Yelekliler ve sendikacı ‘kırmızı yelekliler’ arasında itişmeler de yaşandı. Sendikalar ve sol ilerici güçlerin katılımının yoğunlaşmasına bağlı olarak Sarı Yelekliler hareketinin içinde aşırı sağcı ve faşist grupların saldırganlığı da arttı. Bir önceki hafta 30-40 kişilik bir faşist grubun yürüyüş kortejinde NPA partisinin kortejine sopalar, taşlarla saldırması aslında hareket içinde bu güçlerin ne kadar zayıfladıklarına işaret ediyor. Bu anlamda CGT merkezinin açıktan Sarı Yeleklilerle ortak mücadele çağrısı yapmış olması geç de olsa olumlu oldu.

İKİ TARAFIN DA MÜCADELE AZMİ ARTTI

Binlerce Sarı Yelekli’nin gösterilere katılmış olması, sendikalı sınıf kardeşleriyle aynı sloganları haykırması, ele el ve omuz omuza mücadele etmesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un artık şahsında sembolize olmuş neoliberal ve antidemokratik saldırıları püskürtme açısından önemli. Hatta iki taraf açısından da mücadele azminin artmasına neden oldu. CGT merkezi ilerleyen günlerde ortak talepler etrafında yeni eylem çağrısında bulunacağını şimdiden ilan etti. Fakat bugüne kadarki mesafeli tavrın mayıs ayında gerçekleşecek CGT’nin 52. kongresinde yoğun tartışmalara neden olacağını şimdiden belirtmek mümkün.