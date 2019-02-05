Fransa’da grev ve eylem günü: Asgari ücrete zam, zenginlere vergi!
Fransa’da sendikalar, öğrenci örgütleri ve Sarı Yelekler hareketi içindeki kimi grupların katılımıyla iş bırakma ve yürüyüşler gerçekleştiriyor.
Deniz UZTOPAL
Paris
Fransa’da Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısı ve diğer önemli sendika merkezlerinin yanı sıra gençlik örgütlerinin de katılımıyla sabah saatlerinde ülke çapında iş bırakmalar başladı, birçok kentte ise yürüyüşler gerçekleştiriliyor.
SARI YELEKLİLERDEN KISMİ KATILIM
Farklı kentlerde ve en az 30 merkezde düzenen yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. Başkent Paris’teki gösteri belediye önünde yerel saatle 14.00’te başladı.
Kimi bölgelerde Sarı Yelekliler Hareketinden bazı grupların da yürüyüşlere katıldığı gözlemleniyor. Fakat hareket bu grev konusunda ikiye bölünmüş durumda. Hareket içinde katılmayı reddeden kesimler de oldu.
Lise öğrencileri ve üniversite örgütleri de greve ve yürüyüşlere çağrı yapmıştı. Kortejlerde öne çıkan ise yoğun kadın katılımı.
Greve katılımın hangi boyutlarda olduğunun akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.
İŞÇİLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ BLOKE ETTİ
Bazı işyeri ve okullarda blokaj eylemleri de gerçekleştirildi. Paris çevresinde et ve sebze toplu alışveriş merkezi olan Rungis bu sabah saat 4’te işçiler tarafından bloke edildi.
Benzer bir şekilde Nantes kentinde havaalanına giden yol bloke edildi.
Yürüyüşlerde öne çıkan talepler şöyle:
- Asgari ücretin 1800 avroya yükseltilmesi
- Macron yönetimi tarafından iptal edilen servet vergisinin yeniden yürürlüğe sokularak zenginlerden vergi toplanması
- Macron hükümetinin gösteri hakkını kısıtlayan yasasını geri çekmesi.
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