Pink Floyd'un solisti Roger Waters: Venezuella'dan elinizi çekin

Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'ye "Venezuella'dan elini çek" çağrısı yaptı.

Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Maduro'ya destek verdi. Waters yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Roger'dan bir not: Venezuellalıları rahat bırakın. Dünyanın yüzde 1'inin buradaki petrolü yağmalamasını engelleyin. Bu deliliği durdurun. Venezuella'dan elinizi çekin. Trump'ın Venezuella darbesine son!''

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV