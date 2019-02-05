Gine'de altın madeninde yaşanan heyelanda 17 kişi öldü
Gine'nin Norassoba kentindeki madende meydana gelen heyelandan 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında kalan çok sayıda kişiye ise ulaşılamadı.
Görsel: Google Maps
Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde pazar günü meydana gelen heyelanda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Siguiri bölgesine bağlı Norassoba kentinde bulunan madende pazar günü akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çok sayıda kişinin madenin geçitlerinde mahsur kaldığı olayda, arama kurtarma çalışmaları dün başlayabildi.
Madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken göçük altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı. Kurtarılan yaralılar Norassoba Sahra Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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