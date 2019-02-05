05 Şubat 2019 20:26
Son Düzenlenme Tarihi: 05 Şubat 2019 20:49

Nobel Barış Ödülü sahibi Arias’a cinsel saldırı suçlaması

Kosta Rika’nın eski Devlet Başkanı, Nobel Barış Ödüllü Oscar Arias Sanchez, cinsel saldırıyla suçlandı.

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Nobel Barış Ödülü sahibi Arias’a cinsel saldırı suçlaması

Fotoğraf: MadriCR/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

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    Psikiyatrist ve nükleer karşıtı aktivist Alexandra Arce von Herold, 1987’de Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Kosta Rika’nın eski Devlet Başkanı Oscar Arias Sanchez’i cinsel saldırıyla suçladı.

    New York Times’ın haberine göre Alexandra Arce von Herold’un 4 yıl önce yaşandığını belirttiği olaya ilişkin adli makamlara resmi şikayette bulunduğu duyuruldu.

    Nükleer karşıtı mücadele aracılığıyla Oscar Arias Sanchez’le sık sık görüştüğünü belirten Alexandra Arce von Herold, 2014 yılında Viyana’daki bir eylem öncesi Arias’ın evinde yaptıkları toplantı sırasında cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

    Arce, o günü düşündüğünde Arias’a karşı koymadığı için pişman olduğunu belirtti. Şoke olduğu için müdahale edemediğini belirten Arce, Arias ile ilk olarak annesi aracılığıyla tanıştığını ifade etti. Olay sonrası depresyona giren Arce’nin uzun süre kendisine dokunulmasını dahi istemediği aktarıldı.

    #METOO BANA YARDIMCI OLDU, BELKİ BEN DE BAŞKALARINA YARDIM EDEBİLİRİM

    ABD’de başlayan #MeToo hareketiyle güçlü erkek figürlerin kadınlara yönelik cinsel saldırıları sebebiyle hesap vermesinden cesaret alarak başına gelenleri kamuoyuna açıklama kararı aldığını söyleyen Arce, “Tüm diğer kadınların yaptıkları bana yardımcı oldu. Belki ben de başkalarına yardım edebilirim diye düşündüm” dedi.

    Oscar Arias Sanchez’in iddiaya ilişkin sorulara yanıt vermediği belirtildi.

    ARIAS, GÖREVİ SUİSTİMALLE DE SUÇLANIYOR

    Arias ayrıca 2008’de Kanadalı bir altın şirketinin projesini, çevre tetkik çalışmaları tamamlanmadan onayladığı iddiasıyla görevi suistimal etmekle suçlanıyor. Arias, bu iddiaları reddediyor.

    KOSTA RİKA’NIN EN GÜÇLÜ POLİTİKACILARINDAN

    Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da sosyal demokrat, liberal çizgideki Ulusal Kurtuş Partisinin önemli figürlerinden olan Arias, 1986-1990 ve 2006-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yaptı.

    Arias, 1987’de Orta Amerika’daki çatışmaları sonlandırmak amacıyla imzalanan Esquipulas Barış Anlaşması’nda üstlendiği rolle Nobel ödülüne layık görülmüştü.

    LATİN AMERİKA'DA #METOO

    Meksikalı Kadın Hakları Savuncusu Teresa Ulloa Ziaurriz, Latin Amerika’da maço kültür, yolsuzluk ve cezasızlık nedeniyle güçlü erkek figürlere karşı böylesi çıkışlar yapmanın daha zor olduğunu söyledi.

    Kosta Rika Üniversitesi’nde kadın çalışmaları alanında görev yapan Montserrat Sagot Rodriguez, 1995’te cinsel tacize karşı yasanın kabul edildiğini ancak güçlü isimlere karşı çok az dava açıldığını söyledi. Rodriguez, bugüne kadar sadece bir politikacının bu suçlamalar sebebiyle görevinden ayrıldığını belirtti.

    Latin Amerika’da daha önce cinsel saldırılara karşı sesini yükselten isimler arasında bulunan Meksikalı Aktris Karla Souza, kariyerinin başında bir yönetmen tarafından tecavüze uğradığını açıklamıştı.

    Arjantin’de geçtiğimiz yıl birkaç aktris, aktör Juan Darthes’i cinsel saldırıyla suçlarken Brezilya’da Joao Teixeira de Faria adlı dini şifacı, yaklaşık 200 kadın tarafından suçlanmıştı. Brezilya dışında da üne sahip olan Joao Teixeira de Faria, Aralık 2018’de tutuklandı. (DIŞ HABERLER)

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