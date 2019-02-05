LC Waikiki'den atılan Seher Güllübudak: Sonuna kadar direneceğim

Tez-Koop-İş sendikası, LC Waikiki önünde yaptığı açıklamayla işçi Seher Güllübudak’ın işten atılmasını protesto etti, şirketin sendika karşıtı baskılara son vermesini istedi.

LC Waikiki’nin Esenyurt deposu önünde yapılan açıklamaya Gıda-İş ve Liman-İş üyeleri ve yöneticileri de katıldı. Açıklamayı konuşan Tez-Koop-İş Uzmanı Sinan Kahraman, “LC Waikiki çalışanı işçiler, sendikaya üye olmaya başladıktan sonra, işveren ve işveren vekilleri tarafından taciz edilmeye başlanmıştır. Son olarak da tespit etikleri öncü işçilerimizden Seher Güllübudak, çeşitli gerekçeler uydurularak hakkında tutanaklar tutulmuş ve işten atılmıştır” dedi.

LC Waikiki'den atılan işçi, birlik çağrısı yaptı

LC Waikiki'nin kendi sermayesini büyütürken çalışanlarını baskılarla kötü çalışma koşullarına mahkum ettiğini ifade eden Kahraman, “LC Waikiki işvereni, Tez-Koop-İş sendikasında bir araya gelen emekçilerin ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmelerden doğan en temel haklarının başında gelen sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkına engel olamayacaktır” diye konuştu.

LC Waikiki yönetiminin, işçilerin kendisine destek olmasını engellendiğini belirten işten atılan Seher Güllübudak da sonuna kadar direneceğini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)