LC Waikiki'den atılan işçi, birlik çağrısı yaptı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan LC Waikiki fabrikasında çalışan Seher Güllübudak adlı işçi, "iş kurallarına uymadığı" öne sürülerek işten atıldı. Haksız yere işten atıldığını söyleyen Güllübudak, işçilere birlik çağrısı yaptı.

Seher Güllübudak, LC Waikiki önünde yaptığı açıklamada, “Haksız yere işten atıldım, gerekçe ise kurallara uymamam. Bunu kabul etmiyorum. Bugün bana yapılan, yarın size yapılacaktır. O yüzden zaman birlik zamanı” dedi.

Birkaç sene önce LC Waikiki’den atılan işçi Deniz Sak da “Tez Koop-İş sendikamızla önümüzdeki günlerde burada direneceğiz ve işe iadesini sağlayacağız. İşçiler üzerindeki baskılar, keyfi tutumlar derhal son bulmalıdır” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)