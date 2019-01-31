    • LC Waikiki'den atılan işçi, birlik çağrısı yaptı

    'Kurallara uymadığı' öne sürülerek LC Waikiki'den atılan Seher Güllübudak adlı işçi, haksız yere işten atıldığını söyleyerek birlik çağrısı yaptı.

    31 Ocak 2019 17:31
    Son Düzenlenme Tarihi: 31 Ocak 2019 17:57
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    İstanbul Esenyurt'ta bulunan LC Waikiki fabrikasında çalışan Seher Güllübudak adlı işçi, "iş kurallarına uymadığı" öne sürülerek işten atıldı. Haksız yere işten atıldığını söyleyen Güllübudak, işçilere birlik çağrısı yaptı.

    Seher Güllübudak, LC Waikiki önünde yaptığı açıklamada, “Haksız yere işten atıldım, gerekçe ise kurallara uymamam. Bunu kabul etmiyorum. Bugün bana yapılan, yarın size yapılacaktır. O yüzden zaman birlik zamanı” dedi.

    Birkaç sene önce LC Waikiki’den atılan işçi Deniz Sak da “Tez Koop-İş sendikamızla önümüzdeki günlerde burada direneceğiz ve işe iadesini sağlayacağız. İşçiler üzerindeki baskılar, keyfi tutumlar derhal son bulmalıdır” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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