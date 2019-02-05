CHP’li Özdemir: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni neden açıklanmıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Mecliste yaptığı konuşmasında Adalet Bakanına “Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni neden açıklamıyorsunuz?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Adalet Bakanlığının, Ocak ayı içersinde kamuoyuyla paylaşacağını söylediği “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ni neden açıklamadığını sordu.

Konuşmasında ülkenin yargıya güvensizliğin, yargının siyasallaşmasının ağır bedelini ödediğini ifade eden Özdemir; “On beş aydır hakkında iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunun sivil toplum temsilcisi Osman Kavala'nın, on dokuz kez yaptığı tahliye talepleri, dinlemeye dahi gerek duyulmadan reddedildi. Neden, hangi gerekçeyle tutuklu olduğunu hala bilinmiyor. Yine, haksız, hukuksuz yere tutuklu bulunan Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem'in Silivri'den adalet çığlığına sessiz kalınması ile karşı karşıyayız” dedi.

Yargının siyasallaştığı, adalete güvenin kalmadığı bir dönemde Adalet Bakanlığının, geniş kapsamlı ve geniş katılımlı olarak bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığı içinde olduğunu, belgenin 2019 Ocak ayı sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılacağı açıklamasını yaptığını hatırlatan Özdemir şunları söyledi; “Ocak ayı sonuna kadar açıklanacağı ilan edilen strateji belgesi maalesef bugün itibari ile açıklanmadı. Buradan Adalet Bakanına soruyorum: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni neden açıklamıyorsunuz? Gerekçeniz nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı bu belgeye karşı mı çıkmaktadır? Osman Kavala ve Eren Erdem başta olmak üzere haksız ve hukuksuz uzun tutuklulukların, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik, yargıya güvenin sağlanmasına yönelik kapsamlı somut bir adımı ne zaman atacaksınız?” (HABER MERKEZİ)