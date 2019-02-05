Yoksulluğun çıplak yüzü: Tişört çalan çocuk hapse girebilir

Arjin Dilek ÖNCEL

Ceylanpınar’da kış ortası yazlık tişörtle gezen 5 yaşında dördüz kardeşlerine bir mağazadan ücretini ödemeden giyecek alıp kaçan 11 yaşındaki N.U. hapse girmekle karşı karşıya. İşyeri sahibinin şikayetini geri çekmemesi halinde çocuğa 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilebilir.

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan kimlik yaşı 15, ancak gerçekte 11 yaşında olan N.U., kış ortasında yazlık tişörtlerle gezen 5 yaşında dördüz kardeşleri için bir mağazadan 4 parça kıyafetin ücretini ödemeden kaçtığı için yargı kıskacında. İşyeri sahibi şikayetini geri çekmezse yargılanacak olan çocuk, yanına aldığı her biri 10’ar liralık 4 parça kıyafeti kardeşleri için almak zorunda kaldığını dile getirdi.

KARDEŞLERİ İÇİN YAPTI

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine Ceylanpınar Adliyesine götürülüp savcıya ifade veren çocuk, babasının işsiz olduğunu belirterek şunları söyledi: “Babam işsizdir. 16 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde B.G. adlı mağazanın önünden geçerken param olmadığı için dükkandan 3-4 parça çocuk kıyafetlerinden kardeşlerime vermek amacıyla aldım. Kıyafetleri alıp dükkandan çıktıktan sonra dükkan sahibi beni gördü. Beni yol boyunca kovaladı. Daha sonra pişman oldum, kıyafetleri sokağa bıraktım. Bu kıyafetleri evde bulunan küçük kardeşlerime götürmek amacıyla almıştım. Pişmanım.”

Yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu dile getirin N.U., 5’inci sınıf ve derslerinde başarılı bir öğrenci. Kardeşlerinin kış mevsiminde hâlâ yazlık kıyafetler giydiğini anlatan N.U., başına geleceklerini düşünemediğini dile getirdi.

Yoksul ve 10 çocuğa baktığını belirten baba H.U. (49) ise, belediyede temizlik işçisiyken atıldığını söyledi. 7 yıldır çalıştığı belediyeden neden atıldığını bilmediğini dile getiren baba H.U, “Perişanım. Çocuğum için de çok üzgünüm. Ekonomik sorunlar yaşadım. Bu çocuklarıma da yansıdı” diye konuştu.

ÇOCUK HAPSE GİREBİLİR

H.U., yoksul bir aile olmalarına rağmen bugüne kadar hiç bir çocuğunun izinsiz bir başkasının malına karışmadığını, ancak 11 yaşındaki kızının bir anlık duygusallıkla böyle bir şey yaptığını vurguladı. H.U., şöyle devam etti: “İşten çıkarıldım, rezillik içindeyim. Ben işten çıkarıldıktan sonra eşim ve büyük çocuklarım tarım işçisi olarak çapaya gidiyor. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Günlük 20 ya da 40 lira kazanıyorlar” diye belirtti.

Kimlikte 15 yaşında görünen N.U.’nun Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince savunmasını üstlenen avukat, iş yeri sahibinin şikayetini geri çekmemesi durumunda çocuğun 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası alabileceğini söyledi. (Urfa/MA)