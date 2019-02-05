Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Bursa Osmangazi ilçesinde kadın cinayeti yaşandı.

Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için kargo firmasına gitti. Boşanma aşamasında olduğu Ali Canıtez de Aynur Canıtez’i takip etti.

Ali Canıtez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp, tabancayla 4 el ateş etti. Ardından koşarak işyerinden çıkan Ali Canıtez, olay yerine yakın bir bölgeden kent merkezine giden yolcu minibüsüne bindi.

Fotoğraf: DHA

Firma çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aynur Canıtez'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 boş kovan bulundu. Aynur Canıtez'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kaçan Ali Canıtez'in yakalanması için çalışma başlattı. (Bursa/DHA)