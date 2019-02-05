Erdoğan: İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nın CHP'nin değil Hazine'nin malı olacağını söyledi. Erdoğan konuşmasında rezidans ve yüksek binaları sanki yapımı ve izinleri sırasıdna iktidarda değilmiş gibi yine eleştirdi: Hepsi birer kibir abidesi.

Erdoğan, grup toplantısının başında İYİ Partiden istifa ederek AKP'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a rozet takarak, "Hoşgeldin" dedi.

İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal AKP’ye geçti

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- “Bizim dünyamızda, kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz."

YİNE YÜKSEK BİNALARI ELEŞTİRDİ: HEPSİ BİRER KİBİR ABİDESİ

-“ Yatay şehirleşme ile mahalle kültürünü komşuluğu ihya eden örnek şehirler kurulacak. 50-60 kat binalarda Allah aşkına yaşayanların birbirinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor, haberi yok. Şimdi dev rezidanslarda, binalarda, kulelerde çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Birbirleriyle konuşmak görüşmek yok. Özellikle TOKİ başta olmak üzere bu anlayışı yaygınlaştırarak yatay şehirleşme anlayışıyla oluşan o binalarda yaşayanların birbirleriyle olan hukukunu geliştirecek. Bu da medeniyetimizi tarihimizi bize anlatacak."

Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı

- “Şimdi Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti biliyor musunuz? Nereden nereye geldik.”

"TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ KAPATMIŞTIR"

- “Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır."

- "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır."

- "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız."

- "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır. Bunun için yeni anayasa yapımı ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz."

VENEZUELA TEPKİSİ

- "Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da 'burayı terk et git' dersin. Seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da o devletin başkanlığını teslim edersin? Hani demokrasi? Hani demokrattınız? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu kabullenmek mümkün mü?"

(HABER MERKEZİ)