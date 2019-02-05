İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal AKP’ye geçti
HDP’nin büyükşehirlerde aday açıklamaması üzerine İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal, AKP’ye geçti.
Fotoğraf: Cem Öksüz/AA
İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP ile kurulan ittifak ve HDP'nin bu ittifakı desteklediği iddiasını öne sürerek partisinden istifa etmişti. Akkal’ın istifası İYİ Parti Genel Merkezi ile arasında polemik konusu olmuştu. (AA)
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