Diyarbakır'da iki ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 mahalle ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede askeri operasyon başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçesi kırsalında bulunan 17 mahalle ve bağlı mezralarda bu sabah saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince ilan edilen sokağa çıkma yasağı Lice ilçesine bağlı Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli mahalleri ve bağlı mezralar ile Kulp ilçesine bağlı Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü mahalleleri ve bağlı mezraları kapsıyor.

17 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce özel birliklerin katılımıyla askeri operasyon başlatıldığı bildirildi. (Diyarbakır/MA)