Meksika kayıp vakalarıyla mücadeleyi artırıyor: 40 bin kişi aranıyor

Meksika'da hükümetin, ülke genelinde kayıp olan yaklaşık 40 bin kişinin bulunması için sarf edilen çabalara destek vereceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının İnsan Hakları, Göç ve Nüfustan Sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, hükümetin, ülkede kaybolan, kaçırılan ya da öldürülen yaklaşık 40 bin kişinin bulunmasına ve kimlik tespitinin yapılmasına yönelik çabaları artıracağını belirtti.

Encinas, ülkenin "büyük bir gizli mezar" haline geldiğini ve hükümetin, kayıpların aranması ve yerlerinin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaya 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını açıkladı. Encinas, ülke genelinde kimliği belirlenememiş yaklaşık 26 bin ceset olduğunu ifade etti. Kayıplardan yaklaşık 10'da birinin göçmen olduğu tahmininde bulunan Encinas, kayıpların büyük çoğunluğunun çeteler tarafından kaçırılmış veya öldürülmüş olabileceğini söyledi.

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Bu durumun, Meksika için büyük bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Encinas, geçen yıl kayıp kişileri bulmak için kurulan sistemin mart ayında yenileneceğini ve işlevinin genişletilmesi için 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını kaydetti.

Encinas, kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için Ulusal Kimlik Tespiti Enstitüsünün kurulacağını söyleyerek özellikle en çok kayıp vakasının yaşandığı Chiapas, Oaxaca ve Veracruz bölgelerinde kayıp göçmenlerin belirlenmesine yönelik programın da hazırlanacağını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)