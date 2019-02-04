Birleşmiş Milletler, Venezuela için 'taraf olmama' açıklaması yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da siyasi çözüme destek tekliflerinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını açıkladı.
Fotoğraf: Sanjit Bakshi/Flickr (CC BY 2.0)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'daki krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek tekliflerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi.
Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'daki krizi endişeyle izlediğini belirtti.
İlgili ülkelerle çeşitli girişimleri görüştüğünü belirten Guterres, "BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusunda destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı" dedi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezuela'daki krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat Perşembe Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak.
Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay gibi ülkeler bulunuyor. (AA)
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