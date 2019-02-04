AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan SP'ye katıldı

Yerel seçimler yaklaşırken kurulan ittifaklardan veya aday belirleme süreçlerinden rahatsız olan bazı yöneticiler partilerinden istifa ediyor.

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı seçilen Abdulhakim Ayhan AKP’den istifa ederek Saadet Partisi’ne katıldı.

Ayhan 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisinin Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı oldu.

ABDULHAKİM AYHAN KİMDİR?

Abdulhakim Ayhan 1974 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayhan evli ve 3 çocuk babası olmakla birlikte Rusça, Kürtçe ve Arapça bilmektedir. (HABER MERKEZİ)