Eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren erkeğin bahanesi: Küfretti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Göçer, öldürdüğü kadını suçlamaya kalkıp cinayeti "küfretti" diyerek savundu.

DHA'da yer alan habere göre, kadın cinayeti Dağçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu Özlem Göçer'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Özlem Göçer'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi.

CİNAYETİN BAHANESİ HAZIR: ALDATTI, KÜFRETTİ

Özlem Göçer'i öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer, 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı. Göçer'in üzerinde yapılan aramada cinayeti işlediği bıçak ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göçer, polise verdiği ifadede "Eşimle evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Orada evi terk edip Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Bugün evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfredince nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dediği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)