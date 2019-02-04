Ayhan Bilgen'den Erdoğan'a yanıt: HDP eşittir halktır

HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, gündemdeki konuları değerlendirdiği basın toplantısında HDP’yi kriminalize eden yaklaşımlara da tepki gösterdi. Bilgen, HDP’ye oy veren 6 milyon seçmenin olduğunu hatırlatarak, diğer partilere oy verenler nasıl halk ise HDP’ye oy verenlerin de halk olduğunu söyledi.

Bilgen, Mecliste yaptığı basın toplantısı ile gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Tehdit dili ve kamplaşma siyasetinin Türkiye’nin yalnızca bekasını değil bugününü de tehdit eder nitelikte olduğunu ifade eden Bilgen, siyasi kampanya sırasında kimi aday ve iktidar yetkililerinin sarf ettiği sözlerin savaşa girer gibi olduğunu söyledi.

Bilgen, seçim sürecinin “ezip geçme” süreci değil centilmence yarışma süreci olduğunu dile getirdi.

Bilgen “HDP eşittir halktır. Eğer siz bir partiyi bir rekabet uğruna, siyasi hırs uğruna bu kadar kriminalize etmeyi çıkar olarak görürseniz, topluma söyleyecek sözünüz olmaz. Siyasi partiler kendi çalışma yöntemlerini, kanunlar çerçevesinde kendileri belirler. Bu sözün muhatabı HDP’den çok diğer muhalefet partileridir. Çünkü onları korkutmaya yöneliktir. Liderlerin korkuları, siyasi partilerin küçük hesapları, halkın bir kesiminin dışlanmasına zemin hazırlıyorsa, kamplaşmadan medet umuluyor demektir. 6 milyon seçmen kime oy vereceğini kestiremiyor, iktidarın ağzına mı bakacak. Eğer HDP yanlış yolda ise, HDP yanlış şeyler yapıyorsa, bunun cevabını, karşılığını seçmen sandıkta verecektir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)