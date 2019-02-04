İş cinayetinde ölen KHK mağduru için Adana’da basın açıklaması yapıldı

Eğitim Sen, KHK Mağdurları ve İHD, 1 Şubat günü Düzce’de çalıştığı inşaatın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren KHK mağduru ihraç öğretmen Kazım Kurnaz için basın açıklaması yaptı. İnönü Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Eğim Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz, Kurnaz’ın ölümün sorumlusunun hukuku işletmeyen siyasi iktidar olduğunu belirterek “OHAL İnceleme Komisyonu’nun lağvedilsin. “ Kamu çalışanları görevlerine iade edilsin. Artık yeter” dedi.

“UTANÇ VESİKASIDIR”

OHAL süresince KHK’lerle 135 bini aşkın kamu emekçisinin ihraç edildiğini dile getiren Karagöz, “İhraç edilenler içerisinde; haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hakkında isnat edilen herhangi bir suç yokken ve savunma hakkı dahi tanınmadan talimatlarla insanları; açlığa, sefalete, toplumsal linçe ve ölüme mahkum etmek, vicdansızlıktır, zorbalıktır, hukuksuzluktur” dedi. Yaşamını sürdürebilmek için inşaat işçisi olarak Samsun'un Vezirköprü İlçesinden Düzce’ye giden KHK mağduru Kazım Kurnaz'ın, sorgusuz sualsiz işinden ihraç edilen binlerce öğretmenden biri olduğunu dile getiren Karagöz, “Çalıştığı inşaat binasının 4. katından asansör boşluğuna düşerek ölmesi ülkemiz açısında bir utanç vesikasıdır” dedi.

“OHAL KOMİSYONU ADİL KARARLAR VERMİYOR”

Bir yandan iş cinayetlerini durdurmaya çabalarken iş cinayetinde ölen kişinin KHK ile ihraç edilmiş olmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, “İnsanlarımız bir süredir açlığa, yoksulluğa mahkum edilmeye çalışılıyor. Bu şekilde tüm hakları ellerinden alınarak, işsiz bırakılarak tüm hayatları ellerinden alınmaya çalışılan kamu emekçileri var aramızda” dedi. KHK mağdurlarının yasal yollara başvurmalarının OHAL Komisyonu ile engellendiğini dile getiren Aracı, komisyonun elinde daha binlerce dosya olduğunu hatırlatarak “Bugüne kadar adil bir karar verdiğini düşünmüyoruz. OHAL komisyonu kaldırılarak yargı yolunun açılmasını istiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)