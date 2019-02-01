İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Düzce'de inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen Kazım Kurnaz (34) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Düzce Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Kazım Kurnaz dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Kurnaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (Düzce/DHA)